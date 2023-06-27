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مشهد مبهج لنفرة الحجاج إلى مزدلفة Icon الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات التهنئة من قادة الدول الإسلامية Icon الحجاج ينفرون إلى مشعر مزدلفة وسط منظومة خدمات متكاملة Icon الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية Icon طيران القوات الجوية يشارك في تنفيذ الخطة الأمنية بموسم الحج Icon متطوعو ومتطوعات الدفاع المدني في خدمة الحجاج بمشعر عرفة Icon ارتفاع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس بين الحجيج إلى 287 حالة Icon إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات بحائل وجازان Icon 3 وصايا للحجاج قبل النفرة إلى مشعر مزدلفة Icon نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة يوم عرفة بـ 20 لغة عالمية Icon

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بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات التهنئة من قادة الدول الإسلامية

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٥ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات التهنئة من قادة الدول الإسلامية
المواطن - واس

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بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية.

وقد وجه لهم خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، ودوام الأمن والاستقرار.

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