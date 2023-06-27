مشهد مبهج لنفرة الحجاج إلى مزدلفة الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات التهنئة من قادة الدول الإسلامية الحجاج ينفرون إلى مشعر مزدلفة وسط منظومة خدمات متكاملة الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية طيران القوات الجوية يشارك في تنفيذ الخطة الأمنية بموسم الحج متطوعو ومتطوعات الدفاع المدني في خدمة الحجاج بمشعر عرفة ارتفاع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس بين الحجيج إلى 287 حالة إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات بحائل وجازان 3 وصايا للحجاج قبل النفرة إلى مشعر مزدلفة نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة يوم عرفة بـ 20 لغة عالمية
بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية.
وقد وجه لهم خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، ودوام الأمن والاستقرار.