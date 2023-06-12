Icon

جودة الهواء وإنتاج النفط في خطر بسبب حرائق غابات كندا Icon 50 ألف ريال غرامة نقل أشخاص دون تصريح حج Icon الصين أصبحت أكبر سوق للنفط السعودي Icon تركيب الهلالين الخاصين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام Icon أوميجا تتعرض لعملية نصب بملايين الدولارات Icon تحرير يد طفلة علقت في خلاط بالرياض Icon وصول أكثر من 150 ألفًا من الحجاج مستفيدي مبادرة طريق مكة Icon الاجتماع العربي مع دول الباسيفيك يدعم استضافة السعودية لإكسبو 2030 Icon الشرطة البرازيلية تنتظر يوم ميلاد طفل الـ 18 لاعتقاله Icon رياح وتدنٍّ في الرؤية بمكة المكرمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الملك سلمان
السعودية اليوم
حصاد اليوم
محمد بن سلمان

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس إيطاليا

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس إيطاليا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق.

وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ وفاة رئيس الوزراء الأسبق للجمهورية الإيطالية السيد سيلفيو برلسكوني، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه “.

قد يهمّك أيضاً
رفع الحظر المؤقت عن استيراد المواشي من تركيا

رفع الحظر المؤقت عن استيراد المواشي من تركيا

ضبط مروجي الإمفيتامين والشبو في الشرقية وجدة وحائل

ضبط مروجي الإمفيتامين والشبو في الشرقية وجدة وحائل

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء الأسبق للجمهورية الإيطالية السيد سيلفيو برلسكوني، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء “.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الطاقة: السعودية تنسق مع دول أوبك بلس لاستقرار أسعار البترول عالميًّا
السعودية اليوم

وزير الطاقة: السعودية تنسق مع دول أوبك...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تتراجع 44.35 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تتراجع 44.35 نقطة

السوق
طالب تونسي يسكب البنزين على مديره ويحاول حرقه
العالم

طالب تونسي يسكب البنزين على مديره ويحاول...

العالم
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن

وظائف
دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب غير صحيحة
آخر الاخبار

دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب...

آخر الاخبار
محاصيل شهيرة يمكن زراعتها في يونيو
السعودية اليوم

محاصيل شهيرة يمكن زراعتها في يونيو

السعودية اليوم
استعدوا لرصد المريخ أمام نجوم النثرة الليلة
السعودية اليوم

استعدوا لرصد المريخ أمام نجوم النثرة الليلة

السعودية اليوم
تركيب الهلالين الخاصين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

تركيب الهلالين الخاصين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز...

السعودية اليوم