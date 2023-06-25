Icon

وظائف بـ الغرفة التجارية الصناعية بالرياض Icon ألف سكوتر كهربائي لنقل الحجاج من الجمرات للحرم المكي Icon بدء وصول بعض الحجاج إلى أحد مخيمات مشعر منى Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي كرواتيا وسلوفينيا Icon فهد بن منصور: المملكة بيئة جاذبة وحاضنة لريادة الأعمال Icon النائب العام يدشن نيابة الحرم المدني Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موزمبيق Icon تقويم التعليم توضح آلية إعلان نتائج الاختبارات الرقمية والورقية Icon وظائف شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد Icon السعودية في قائمة الدول الأعلى احتياطاً للنقد الأجنبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
الملك سلمان
حصاد اليوم
محمد بن سلمان
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادهما

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي كرواتيا وسلوفينيا

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي كرواتيا وسلوفينيا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
جامعة حائل تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا

جامعة حائل تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا

معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية يحتفي بدفعة جديدة من خريجيه

معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية يحتفي بدفعة جديدة من خريجيه

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

تهنئة لـ سلوفينيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيسة ناتاشا بيرك موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيسة ناتاشا بيرك موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مروجو المخدرات في الشرقية والقنفدة بقبضة الأمن
أخبار أمنية

مروجو المخدرات في الشرقية والقنفدة بقبضة الأمن

أخبار أمنية
وزارة الدفاع تعلن فتح القبول لدورة الضباط للخريجين الجامعيين
أخبار رئيسية

وزارة الدفاع تعلن فتح القبول لدورة الضباط...

أخبار رئيسية
مصطفى بصاص: الأهلي سيضم صفقة عالمية هذا الأسبوع
آخر الاخبار

مصطفى بصاص: الأهلي سيضم صفقة عالمية هذا...

آخر الاخبار
محامٍ يستخدم الذكاء الصناعي والقضاء يحقق معه
تكنولوجيا

محامٍ يستخدم الذكاء الصناعي والقضاء يحقق معه

تكنولوجيا
الشرطة البرازيلية تنتظر يوم ميلاد طفل الـ 18 لاعتقاله
غرائب

الشرطة البرازيلية تنتظر يوم ميلاد طفل الـ...

غرائب
أكاديمية ميتافيرس تطور وتؤهل الكوادر الوطنية بأحدث التقنيات
السعودية اليوم

أكاديمية ميتافيرس تطور وتؤهل الكوادر الوطنية بأحدث...

السعودية اليوم
الجوازات تواصل تسهيل إجراءات الحجاج القادمين عبر منفذ جديدة عرعر
السعودية اليوم

الجوازات تواصل تسهيل إجراءات الحجاج القادمين عبر...

السعودية اليوم
ليلة طربية مع مي فاروق وإيمان عبدالغني الجمعة في جدة
السعودية اليوم

ليلة طربية مع مي فاروق وإيمان عبدالغني...

السعودية اليوم