Icon

أمانة جدة تزيل 149 مسلخًا مخالفًا بنطاق بلدية طيبة Icon أمير الكويت وولي عهده يهنئان الملك سلمان Icon جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكونغو الديمقراطية Icon حجاج بيت الله الحرام .. طبتم آمنين Icon وزارة الحج: خففوا الأمتعة في المسجد الحرام Icon حاج يرمي الجمرات على طريقة ضربات الجزاء Icon توافد الحجاج لأداء طواف الوداع ثاني أيام التشريق Icon السديس: متابعة ولي العهد لتفاصيل خدمة الحجيج وراء نجاح موسم الحج Icon خطيب المسجد النبوي: داوموا على الطاعات فالقليل الدائم قصد واعتدال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكونغو الديمقراطية

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكونغو الديمقراطية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
إجراء 271 عملية قسطرة وقلب مفتوح للحجاج

إجراء 271 عملية قسطرة وقلب مفتوح للحجاج

رد فعل الفنانة مشاعل بعد إصابتها بمرض التصلب اللويحي

رد فعل الفنانة مشاعل بعد إصابتها بمرض التصلب اللويحي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شراكة متعددة الأطراف لدعم البنية التحتية في عسير
السعودية اليوم

شراكة متعددة الأطراف لدعم البنية التحتية في...

السعودية اليوم
طلائع الحجاج الأولى تصل إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة
السعودية اليوم

طلائع الحجاج الأولى تصل إلى جسر الجمرات...

السعودية اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة عيار 22 يسجل 216.62 ريال
السعودية اليوم

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة عيار 22...

السعودية اليوم
فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من 1300 مريض في الكاميرون وكينيا
السعودية اليوم

فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من...

السعودية اليوم
مسابقة لاختيار العروض المشارِكة في مهرجان الرياض للمسرح
السعودية اليوم

مسابقة لاختيار العروض المشارِكة في مهرجان الرياض...

السعودية اليوم
إتمام عقد قران الحسين بالبدلة العسكرية وعروسه بالأبيض
السعودية اليوم

إتمام عقد قران الحسين بالبدلة العسكرية وعروسه...

السعودية اليوم
السجن 20 عاماً لمواطن استغل عائلته في ترويج المخدرات
أخبار رئيسية

السجن 20 عاماً لمواطن استغل عائلته في...

أخبار رئيسية
“لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
السعودية اليوم

“لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في...

السعودية اليوم