Icon

عرفات ومزدلفة الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية Icon زوجة ترعى زوجها بعد بتر أطرافه الأربعة وتساعده على أداء الحج Icon لحظة إسعاف بعض الحجاج المصابين في صعيد عرفات Icon مشاهد الدعاء والمناجاة من جبل الرحمة بمشعر عرفات Icon 13 حالة إجهاد حراري بين الحجيج في صعيد عرفات Icon بدر بن سلطان يصل إلى عرفات ويستقبل خطيب يوم عرفة Icon “لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات Icon الزعاق: يوم عرفة الأطول منذ 33 عامًا Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جيبوتي Icon ضيوف برنامج خادم الحرمين يستقرون في مشعر عرفات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
الملك سلمان
حصاد اليوم
محمد بن سلمان
بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جيبوتي

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جيبوتي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
النائب العام يأمر بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع مرئي فيه إساءة لأحد الوافدين

النائب العام يأمر بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع مرئي فيه إساءة...

انخفاض خسائر “بروج للتأمين” 70%

انخفاض خسائر “بروج للتأمين” 70%

ولي العهد يهنيء

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فرنسا تشيد بمشروع العلا كنموذج رائد للتعاون مع الرياض
السعودية اليوم

فرنسا تشيد بمشروع العلا كنموذج رائد للتعاون...

السعودية اليوم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف بعدة...

حصاد اليوم
تعامد الشمس على الكعبة المشرفة لأول مرة خلال 2023
السعودية اليوم

تعامد الشمس على الكعبة المشرفة لأول مرة...

السعودية اليوم
وزارة الطاقة: تمديد خفض السعودية التطوعي لكامل عام 2024م
أخبار رئيسية

وزارة الطاقة: تمديد خفض السعودية التطوعي لكامل...

أخبار رئيسية
حاج أردني على كرسي متحرك: الملك سلمان حقق أمنيتي الوحيدة
السعودية اليوم

حاج أردني على كرسي متحرك: الملك سلمان...

السعودية اليوم
القبض على 3 مقيمين لترويجهم 9400 قرص مخدر بالرياض
أخبار أمنية

القبض على 3 مقيمين لترويجهم 9400 قرص...

أخبار أمنية
قصة تعارف سيدتين من مصر وسوريا في الحرم المكي
السعودية اليوم

قصة تعارف سيدتين من مصر وسوريا في...

السعودية اليوم