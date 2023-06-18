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بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سيشل

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سيشل
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس وافيل رامكالا وان، رئيس جمهورية سيشل، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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ولي العهد يهنيء

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس وافيل رامكالا وان، رئيس جمهورية سيشل، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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