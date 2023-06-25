وظائف بـ الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ألف سكوتر كهربائي لنقل الحجاج من الجمرات للحرم المكي بدء وصول بعض الحجاج إلى أحد مخيمات مشعر منى الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي كرواتيا وسلوفينيا فهد بن منصور: المملكة بيئة جاذبة وحاضنة لريادة الأعمال النائب العام يدشن نيابة الحرم المدني الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موزمبيق تقويم التعليم توضح آلية إعلان نتائج الاختبارات الرقمية والورقية وظائف شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد السعودية في قائمة الدول الأعلى احتياطاً للنقد الأجنبي
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فيليبي جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فيليبي جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.