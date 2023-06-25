الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موزمبيق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فيليبي جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

ولي العهد يهنيء

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فيليبي جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.