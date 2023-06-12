الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء بلغاريا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد نيكولاي دينكوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة دولته، ونيل ثقة البرلمان في بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية بلغاريا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد نيكولاي دينكوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة دولته، ونيل ثقة البرلمان في بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية بلغاريا الصديق، المزيد من التقدم والرقي.