الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء فنلندا

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لدولة السيد بيتيري أوربو رئيس الوزراء في جمهورية فنلندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، وأدائه اليمين الدستورية.
وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لدولة السيد بيتيري أوربو رئيس الوزراء في جمهورية فنلندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، وأدائه اليمين الدستورية.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته ولشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.