الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملكة الدنمارك

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملكة مارجريت الثانية، ملكة مملكة الدنمارك، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالتها، ولحكومة وشعب مملكة الدنمارك الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملكة مارجريت الثانية، ملكة مملكة الدنمارك، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالتها، ولحكومة وشعب مملكة الدنمارك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.