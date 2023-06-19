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بمناسبة ذكرى تولي جلالته المُلك

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسبانيا

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسبانيا
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى تولي جلالته المُلك.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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ولي العهد يهنيء

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى تولي جلالته المُلك.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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