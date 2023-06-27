وظائف شاغرة في شركة الفنار الملك سلمان وولي العهد يهنئان ميتسوتاكيس لفوزه بولاية ثانية مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا في محل تجاري لقطات مباشرة لحجاج بيت الله يتوافدون إلى عرفة بانسيابية توافد الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء الحج طقس يوم عرفة.. سحب ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق محمد بن سلمان رداً على المشككين في المشاريع الضخمة: دعهم يتحدثون ونحن سنستمر في إثبات أنهم على خطأ اندلاع حريق ضخم في أحد أبراج عجمان بالإمارات طريقة جديدة لموت النجوم إنقاذ حاج كيني ستيني من جلطة قلبية بأجياد مكة
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية، بمناسبة فوزه بولاية ثانية وأدائه اليمين الدستورية .
وقال الملك سلمان :” بمناسبة فوزكم بولاية ثانية وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في الجمهورية الهيلينية، يسرنا أن نبعث لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والازدهار “.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برقية تهنئة، لدولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية ، بمناسبة فوزه بولاية ثانية وأدائه اليمين الدستورية.
وقال سمو ولي العهد :” بمناسبة فوزكم بولاية ثانية وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في الجمهورية الهيلينية، يسرنا أن نبعث لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والرقي “.