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الملك سلمان وولي العهد يهنئان ميتسوتاكيس لفوزه بولاية ثانية

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ صباحاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ميتسوتاكيس لفوزه بولاية ثانية
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية، بمناسبة فوزه بولاية ثانية وأدائه اليمين الدستورية .

وقال الملك سلمان :” بمناسبة فوزكم بولاية ثانية وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في الجمهورية الهيلينية، يسرنا أن نبعث لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والازدهار “.

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ولي العهد يهنيء

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برقية تهنئة، لدولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية ، بمناسبة فوزه بولاية ثانية وأدائه اليمين الدستورية.

وقال سمو ولي العهد :” بمناسبة فوزكم بولاية ثانية وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في الجمهورية الهيلينية، يسرنا أن نبعث لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والرقي “.

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