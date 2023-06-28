Icon

رجل أمن يساعد طفلة صغيرة على رمي جمرة العقبة Icon الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لـ 4951 حاجاً وحاجة Icon خطيب المسجد النبوي: المقصد الأسمى من مشروعية الأضاحي تعظيم الخالق Icon الدفاع المدني يرفع جاهزيته في جسر الجمرات والساحات المحيطة Icon حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى المبارك Icon طقس أول يوم العيد: حار على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة Icon وصول أولى طلائع الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة Icon الملك سلمان: نستلهم في الحج معاني التعاضد والأخوّة والوحدة Icon صحيفة “المواطن” تهنئ القيادة والشعب بمناسبة عيد الأضحى المبارك Icon دور رائع للنساء والشباب السعودي في خدمة الحجاج بيوم عرفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لفتة كريمة تؤكد اهتمامه وعنايته بإخوانه المسلمين

الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لـ 4951 حاجاً وحاجة

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ صباحاً
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لـ 4951 حاجاً وحاجة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ بالهدي على نفقته لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لهذا العام 1444هـ، البالغ عددهم 4951 حاجا وحاجة من 92 دولة من مختلف قارات العالم.

لفتة كريمة

وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن تكفل خادم الحرمين الشريفين لفتة كريمة غير مستغربة من لدنه ـ حفظه الله ـ ، امتدادًا لعطائه السخي ، والبذل المستمر الذي يؤكد اهتمامه وعنايته بإخوانه المسلمين وحرصه الدائم على تقديم كل ما يحتاجون إليه ويرغبون فيه ومن ذلك إعانتهم على أداء ركن الحج.

قد يهمّك أيضاً
تفاصيل مفاوضات الهلال مع لوبيتيجي وأليغري

تفاصيل مفاوضات الهلال مع لوبيتيجي وأليغري

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي

133 حاج وحاجة

وبين معاليه أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام ضم 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 1000 من أسر الشهداء والجرحى والمصابين من دولة فلسطين، و 1000 من أسر الشهداء والمصابين السعوديين المشاركين في عاصفة الحزم، و 1000 من أسر الشهداء والمصابين من القوات اليمنية، فضلًا عن استضافة 280 حاجًا من سوريا، و130 من المنظمة العربية الألسكو، و150 عالمًا من علماء اليمن.

وسأل الوزير آل الشيخ الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يبارك في عمرهما وعملهما جزاء خدمتهم للإسلام والمسلمين ودعمهم المتواصل، وأن يوفق حجاج بيت الله الحرام لأداء النسك بكل يسر وسهولة، وأن يديم الأمن والأمان على جميع بلاد المسلمين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع رئيس هيئة الطاقة الصينية
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع...

السعودية اليوم
مواطن لم يذق النوم 40 عامًا!
السعودية اليوم

مواطن لم يذق النوم 40 عامًا!

السعودية اليوم
الشركة مشغلة الغواصة المفقودة تنعى الركاب الخمسة
العالم

الشركة مشغلة الغواصة المفقودة تنعى الركاب الخمسة

العالم
السديس يوجه بإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في الحرمين
السعودية اليوم

السديس يوجه بإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في...

السعودية اليوم
مناورات أمريكية صينية مشتركة رغم الخلافات
العالم

مناورات أمريكية صينية مشتركة رغم الخلافات

العالم
اختبار قيادة لأرجنتينية ينتهي بكارثة
غرائب

اختبار قيادة لأرجنتينية ينتهي بكارثة

غرائب
ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً
السوق

ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً

السوق
أولى رحلات مبادرة طريق مكة من ماليزيا تصل جدة
السعودية اليوم

أولى رحلات مبادرة طريق مكة من ماليزيا...

السعودية اليوم