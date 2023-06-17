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سلمها وزير الخارجية خلال زيارته إلى طهران

الملك سلمان يدعو الرئيس الإيراني لزيارة السعودية

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ مساءً
الملك سلمان يدعو الرئيس الإيراني لزيارة السعودية
المواطن - فريق التحرير

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دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة السعودية.

دعوة رئيس إيران

وأفادت قناة العربية أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان سلم الرئيس الإيراني الدعوة خلال الزيارة الرسمية التي قام بها اليوم إلى طهران.

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وفي وقت سابق، قال الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: “سأنقل دعوة الملك سلمان للرئيس الإيراني لزيارة السعودية”.

استكمال فتح السفارات

كما أكد أنه ناقش مع الجانب الإيراني استكمال فتح السفارات في البلدين، موضحًا أنه يتم العمل حاليًا على استئناف البعثات الدبلوماسية والقنصلية عملها في البلدين.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، أنه قريبًا سيتم افتتاح السفارة السعودية في طهران، لافتًا إلى أن إيران قدمت تسهيلات لعودة البعثات الدبلوماسية لطهران للعمل.

عودة العلاقات مع إيران

وأكد أن المباحثات مع إيران اتسمت بالإيجابية والوضوح، لافتًا إلى أنه يأمل أن تنعكس عودة العلاقات مع طهران على المنطقة والعالم.

وأوضح أنه أكد مع نظيره الإيراني ضرورة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مستطردًا أن زيارته إلى طهران تتزامن مع قرب مناسبة موسم الحج حيث تتشرف السعودية باحتضانها للحرمين الشريفين وخدمتها لضيوف الرحمن حجاجًا ومعتمرين.

بينما قال وزير خارجية إيران إنه بحث مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان قضايا إقليمية ودولية”.

وأضاف “المحادثات مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان” تناولت التعاون في مجالات عدة”. وتابع “كما تناولت المحادثات مع وزير الخارجية السعودي العلاقات الاقتصادية”.

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