الملياردير ساويرس يعلن إنشاء جونة جديدة بالسعودية

أعلن الملياردير المصري سميح ساويرس استثمار أكثر من نصف مليار دولار في السعودية، عبر إنشاء مدينة الجونة السياحية، على غرار مدينة الجونة المصرية.

الجونة 2 في السعودية

وكشف ساويرس، في مقابلة مع “بلومبرج”، على هامش مؤتمر الأعمال العربي الصيني المنعقد اليوم الأحد في الرياض، أن استثمارات المرحلة الأولى من المشروع، المطل على البحر الأحمر، لن تقل عن 500 مليون دولار، وسيجري تنفيذه بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص السعودي.

كان مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية أعلن، في تصريح سابق، أنه في طور المفاوضات مع أطراف سعودية للاستثمار بالقطاع السياحي في السعودية.

مشروع تراثي في جدة

وتضع السعودية خططًا لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، ومن بين مخططاتها تنمية إيرادات السياحة الخارجية والداخلية، مع مستهدفها جذب 100 مليون سائح بحلول 2030.

وأكد ساويرس، أنه يخطط أيضًا لمشروع سياحي في مدينة جدة السعودية لإحياء منطقة تراثية قديمة، ضمن خطط المملكة لإبراز التراث والثقافة السعودية. مضيفًا: “نستهدف أن يشكّل المشروع، المزمع تنفيذه خلال 5 سنوات، أكبر منطقة جذب في جدة، على غرار منطقة الدرعية في الرياض”. ومنوّهًا بأن توسعه بالاستثمار في السعودية “يأتي بدعم التسهيلات التي تقدمها البلاد للمستثمر، وسهولة دخول وخروج الأموال”.

فندق جديد في الجونة

وصرح ساويرس بأن “استثماراتنا في مصر لا يمكن أن تتوقف، والتوسع مستمر في مشروع الجونة”، معلنًا عزمه ضخّ 100 مليون دولار خلال عامين لإنشاء فندق جديد وتوسعة فنادق قائمة.

وأكد أن المحافظة على وتيرة الاستثمار في الجونة، يدعمها أداء المشروع الواقع على البحر الأحمر، إذ زادت الإيرادات في 2022 بنسبة 25%، على أساس سنوي، بفعل ازدياد عدد السيّاح 15%، ورفع الأسعار.