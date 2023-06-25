المملكة أكبر داعم لـ اليمن.. مشاريع عملاقة وفرص عمل في حضرموت

يأتي إعلان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم الأحد، عن إطلاق حزمة مشاريع وبرامج تنموية حيوية في حضرموت بقيمة تتجاوز 1.2 مليار ريال سعودي، تأكيداً على دعم المملكة ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني بتقديم كافة سبل الدعم، وتسخر جهودها لمساندة الحكومة اليمنية في التخفيف من معاناة المواطن اليمني.

المملكة تدعم الشعب اليمني

هذا وتقوم المملكة بدعم الحكومة اليمنية لخدمة الشعب اليمني من خلال مشاريع ومبادرات تنموية تحسيناً للظروف المعيشية وتلبية الاحتياجات الضرورية والأساسية، كذلك يساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تلبية احتياجات الإنسان اليمني الشقيق، امتدادًا للعطاء السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لكافة دول العالم.

ويؤكد المراقبون أهمية هذه المشاريع وانعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد اليمني والنشاط التجاري بالإضافة إلى تعزيز حضور مؤسسات الدولة والحكومة اليمنية.

خلق فرص عمل لليمنيين

أيضا تساهم مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خلق فرص العمل لليمنيين وبناء القدرات لديهم ورفع كفاءة مختلف القطاعات الأساسية.

أيضا تعكس هذه المشاريع، حرص المملكة على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال موائمة مشاريعه التنموية لهذه الأهداف.

ويعزز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التعاون مع المنظمات الأممية والمحلية والمجتمع المدني والجهات ذات العلاقة من أجل تحسين الحياة اليومية للشعب اليمني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والحكومة اليمنية.

تحقيق التنمية بالمحافظات اليمنية

ويؤكد المراقبون، أن مشاريع ومبادرات البرنامج بدأت بوقت مبكر منذ تأسيس البرنامج في عام 2018م وساهمت في تحسين الحياة اليومية ورفع كفاءة البنى التحتية في شتى القطاعات وساهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني.

كذلك تمهد مشاريع ومبادرات البرنامج لتنمية أكبر بعد مرحلة السلام لتحقيق التنمية في كافة المحافظات اليمنية، كذلك يعمل البرنامج في المحافظات المحررة دعما للتنمية والاستقرار فيها.