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أكدت رفضها القاطع لأعمال الترويع والترهيب للمدنيين الفلسطينيين

المملكة تستنكر اعتداءات مستوطني الاحتلال على قرى فلسطينية بالضفة الغربية

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
المملكة تستنكر اعتداءات مستوطني الاحتلال على قرى فلسطينية بالضفة الغربية
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية السعودية التام واستنكارها لاعتداءات مستوطني الاحتلال الإسرائيلي في عددٍ من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وما أسفر عنها من وقوع ضحايا أبرياء ومصابين.

رفض أعمال الترويع والتهريب

وعبّرت الوزارة عن رفض المملكة القاطع لأعمال الترويع والترهيب للمدنيين الفلسطينيين، وتجدد دعمها الثابت لكل الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وتعرب المملكة عن تعازيها لاهالي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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