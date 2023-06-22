السديس: هدفنا الوصول لـ300 مليون مستفيد.. وإبراز رسالة المملكة الوسطية للعالم بـ20 لغة أهمية مشاركة السعودية في قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد قصف أوكراني لجسر مهم يربط جزيرة القرم مدن المملكة تتقدّم في مؤشر قابلية العيش العالمي ضمن 140 مدينة ولي العهد يرأس وفد المملكة في قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد بباريس صندوق الاستثمارات العامة يعلن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين الجوازات: قدوم 1,499,472 حاجاً من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية حديث جانبي بين ولي العهد وأمين عام الأمم المتحدة في قمة باريس المملكة تستنكر اعتداءات مستوطني الاحتلال على قرى فلسطينية بالضفة الغربية ماكرون: يجب أن نضع حلولاً لمواجهة تحديات الفقر عالمياً بالتضامن الدولي
أعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية السعودية التام واستنكارها لاعتداءات مستوطني الاحتلال الإسرائيلي في عددٍ من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وما أسفر عنها من وقوع ضحايا أبرياء ومصابين.
وعبّرت الوزارة عن رفض المملكة القاطع لأعمال الترويع والترهيب للمدنيين الفلسطينيين، وتجدد دعمها الثابت لكل الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وتعرب المملكة عن تعازيها لاهالي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.