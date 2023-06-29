المنتخب السعودي في المركز الـ53 عالميًا

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احتل المنتخب السعودي المركز الـ53 عالميًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” الذي صدر اليوم الخميس.
وجاء منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم 2022 في المركز الأول يليه منتخبات ” فرنسا، البرازيل، إنجلترا، بلجيكا كرواتيا، هولندا، إيطاليا، البرتغال، إسبانيا”.
وكان الأخضر شارك في مونديال 2022 ونجح في تحقيق فوز تاريخي على منتخب الأرجنتين ثم ودع البطولة من الدور الأول بعد الخسارة أمام منتخبي بولندا والمكسيك.
ويستعد الأخضر للإعلان عن اسم المدرب الجديد بعد رحيل الفرنسي هيرفي رينارد في شهر يوليو المقبل.