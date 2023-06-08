الموارد البشرية تعلن عن 40 وظيفة عن بعد

أعلنت الموارد البشرية (بوابة العمل عن بعد) عن توفر (40) وظيفة شاغرة لجميع المؤهلات للرجال والنساء وذلك للعمل عن بُعد في مختلف المجالات الوظيفية.

المجالات المتاحة

– أخصائي تنظيم مؤتمرات وفعاليات

– عامل مراعٍ

– بائع مباشر

– موظف استقبال

– كاتب حسابات

– مدير عمليات جوازات

– مدخل بيانات

– مساعد إداري (عدد 10)

– كاتب إداري عام (عدد 2)

– كاتب تأمين

– كاتب مكتبة

– كاتب اتصال

– كاتب بيانات عملاء

– مأمور سنترال

– محصل ديون (عدد 2)

– مدير عمليات جوازات

– محامي

– بائع مستحضرات

– أخصائي تسويق (عدد 4)

– أخصائي دعاية وإعلان

– مندوب مبيعات

– موظف إداري

– محصل

– مدير خدمة عملاء

– مطور مواقع إلكترونية

– ممثل نجاح العملاء

– مصمم جرافيك

– أخصائية تجارة إلكترونية

– مدير تسويق

– مندوب مشتريات

– كاتب مواصفات فنية

– بائع

الشروط العامة للتقديم:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون عمر المتقدم من 18 إلى 60 عاماً.

– إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.

– حساب أبشر مفعل.

خطوات التسجيل للباحثين عن عمل:

– زيارة بوابة العمل عن بعد.

– الضغط على أيقونة (حساب جديد) ثم إنشاء حساب عامل عن بعد.

– أنشئ حسابك الالكتروني ف البوابة.

– عند إنشاء الحساب قم ببناء وتحميل سيرتك الذاتية.

– عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.

نبذة عن برنامج العمل عن بعد:

يعتبر برنامج العمل عن بعد هو إحدى المبادرات الوطنية المهمة والتي تم إطلاقها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل والذي تحول بينهم عدة عوائق وبين حصولهم على الفرص المناسبة للعمل.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا