“المواطن” توثق جهود الهلال الأحمر لعلاج الإجهاد الحراري بالمسجد الحرام

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تباشر هيئة الهلال الأحمر السعودي، حالات الإجهاد الحراري والتعب والإعياء في المسجد الحرام، بـ50 فرقة إسعافية مختصة.
ويوزع الهلال الأحمر فرقه المختصة على المسجد الحرام وصحن المطاف والمسعى، مستعدين لتقديم الخدمة الإسعافية لضيوف الرحمن والحجاج، كما يتم نقلهم إلى الطوارئ. ومن أبرز الحالات التي يباشرها الهلال الأحمر حالات الإجهاد الحراري والتعب والإعياء.
وفي وقت سابق، أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ، بتسخير جميع إمكاناتها من القوى البشرية وأسطول خدماتها الإسعافية الأرضية والجوية، المتمثل بسيارات الإسعاف وآليات الحوادث الكبيرة والاستجابة السريعة، إضافة لطائرات الإسعاف الجوي والدراجات النارية والهوائية والمركبات الكهربائية المدعمة للعملية الإسعافية الميدانية وتوظيف الجوانب التقنية في عمل الهلال الأحمر الإسعافي لتقديم خدمات إسعافية ذات جودة عالية.
وتشارك هيئة الهلال الأحمر في حج هذا العام بأكثر من 2200 من الممارسين الصحيين، موزعين على كامل رحلة الحاج منذ قدومه إلى أراضي السعودية وحتى مغادرته لها بسلام.