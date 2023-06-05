الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة

كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، أن في هذه الأيام يتكرر وصف موسم الأمطار هذا العام بأنه: قد يكون تغيرًا في مناخ السعودية، إلا أن هذا التغير لا يحدث في غضون فصل واحد أو سنة، وإنما يحدث التغير المناخي تدريجيًا وعلى مدى زمني طويل، قد يستمر لبضعة عقود.

وأوضح المسند عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن هذا من رحمة الله بالإنسان، والحيوان، وحفاظًا على النباتات حتى تتأقلم الحياة مع إيقاعات المناخ الجديد، مشيرًا إلى أن التغير المناخي الطبيعي لا يكون سريعًا، إلا في حالة هناك مؤثر دخيل كانفجار براكين عظيمة على سبيل المثال، أو ضربة نيزك كبير على سطح الأرض؛ وعليه ما حدث في موسم أمطار 1444 يندرج تحت مسمى حالات جوية نادرة الحدوث.

مزايا الموسم المطري

ولفت إلى أن الموسم المطري الحالي تميز بأربع مميزات مجتمعة لا تتكرر إلا نادرًا هي توالي الحالات المطرية الغزيرة مطلع شهر يونيو، اتساع رقعة الربيع الشاسع والواسع، ندرة العواصف الغبارية، واعتدال درجة حرارة فصلي الشتاء والربيع، حتى بات الموسم حديث الناس في معظم المناطق، وهذا قد حدث في مواسم سابقة، ولكن هو نادر الحدوث.

وتابع أنه لا يمكن وصف ما يحدث أنه انقلاب في الأجواء، وتغير في المناخ اعتمادًا على موسم واحد، بل المسألة تحتاج إلى متابعة سلوك وإيقاعات الطقس خلال 5-10 سنوات قادمة، فإن استمر الحال كما هذا الموسم عندها يمكن القول أن التحول بدأ فعليًا، أو أن يعود الطقس كما كان ولا مؤشرات علي تغير مناخي يُسجل.