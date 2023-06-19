المياه الوطنية تنفذ 3 مشاريع جديدة بالدمام والجبيل وحفر الباطن

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشرقي شروعها في تنفيذ 3 مشاريع إستراتيجية وحيوية في مدينة الدمام ومحافظتي الجبيل وحفر الباطن لخدماتها المائية والبيئية بمبلغ قارب المليار ومئتين مليون ريال، مشيرة إلى أنه سيكون لهذه المشاريع الأثر البالغ في زيادة التغطية بخدمات المياه والخدمات البيئية، والارتقاء بمستوى موثوقيتها، ورفع كفاءتها التشغيلية في المدن المنفذة فيها.

مشاريع شركة المياه الوطنية

وقالت شركة المياه الوطنية: “إن المشاريع الـ (3) تضمنت تنفيذ ما يزيد عن (235) ألف متر طولي من شبكات المنظومة، وسيستغرق تنفيذها فترة تتراوح من عامين إلى عامين ونصف العام”.

مشروع الجبيل

وبينت أن أول هذه المشاريع التي بدأت يتضمن تنفيذ شبكات المياه الاستراتيجية والتوزيع والخزانات بقيمة مالية تتجاوز (629) مليون ريال، وذلك بهدف تحسين جودة مياه الشرب بضخ المياه المحلاة لمحافظة الجبيل، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن تصميم وتوريد وتركيب خطوط أنابيب بإجمالي أطوال تزيد عن (91) ألف متر طولي، إضافة إلى تشييد (6) خزانات تشغيلية بإجمالي سعة تبلغ (158) ألف متر مكعب، وإنشاء (5) محطات ضخ بإجمالي طاقة إنتاجية تتجاوز (317) ألف متر مكعب في اليوم، وذلك لخدمة أحياء: (ضاحية الملك فهد، الأحياء الشمالية والجنوبية، ووسط مدينة الجبيل، وأحياء غرناطة والحمراء) والتي ستفضي بتغطية المحافظة بنسبة (100%) من المياه المحلاة .

مشروع الدمام

وذكرت الشركة أن ثاني المشاريع هو تنفيذ خطي طرد الفائض البحري الصاعد من محطة المعالجة الجديدة بغرب الدمام بتكلفة إجمالية تجاوزت (495) مليون ريال، وذلك بهدف تصريف المياه المعالجة ثلاثياً من محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة بغرب الدمام والتي تخدم أحياء منطقة غرب أبو حدريه (مخطط ضاحية الملك فهد، مخطط الفرسان، مخطط المطار، مخطط الفيصلية، وإسكان الدمام الشمالي والجنوبي) من خلال تنفيذ خطين طرد رئيسيين من أنابيب (GRP) بقطر (1600مم) وبطول إجمالي يبلغ (55)كم.

مشروع حفر الباطن

أما عن المشروع الثالث، فبيّنت الشركة أنه بدأ تنفيذه في محافظة حفر الباطن، وخصص لتنفيذ أعمال توفير الخدمات البيئية بتكلفة مالية قاربت (70) مليون ريال، بهدف زيادة نسبة التغطية في أحياء: (العزيزية – أبو موسي الأشعري) من خلال مد شبكات تتجاوز أطوالها (89) ألف متر طولي، وبأقطار متعددة.

حزمة مشاريع

وأوضحت الشركة أن هذه المشاريع تأتي امتدادًا لحزمة المشاريع التي بدء العمل في تنفيذها في المنطقة الشرقية بنهاية العام الماضي، والتي شملت (11) مشروعاً بتكلفة (4.3) مليارات ريال، حيث بينت أنها ستسهم في تعزيز البُنى التحتية لمنظومة التوزيع، وضمان استمرارية كفاءة عملياتها التشغيلية في مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها.