النائب العام: سنقف بحزم أمام أي محاولة للإخلال بأمن الحج

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أكد النائب العام، الشيخ سعود المعجب، أن النيابة العامة ستقف بحزم أمام أي محاولة للإخلال بأمن الحج أو تعكير راحتهم.
وأضاف المعجب خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، هذا ما نعمل عليه في النيابة العامة، ونقولها دائمًا لكل الشركات التي تعمل على خدمة الحجاج، من يحاول أن يعكر صفو الأمن أو يعكر راحة الحجاج، ستقف النيابة بحزم، وهذا خط أحمر.
وأردف أن هنالك حزمًا وخطًّا أحمر بشأن التعدي على الحجاج، أو التعدي على رجال الأمن.
على صعيد آخر، جهزت أمانة منطقة الرياض 3 محاور رئيسية تضم 11 مركزًا ببلديات المنطقة؛ لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ، وتستمر حتى الـ 16 من شهر ذي الحجة، وذلك في إطار مبادرتها لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن أثناء رحلتهم تجاه البقاع الطاهرة، ودعم جهود الجهات الحكومية الرامية إلى خدمة حجاج بيت الله الحرام.
وأعدت الأمانة مواقع مهيأة بالخدمات لحجاج هذا العام تشمل 5 مراكز لخدمة القادمين من الحدود الشمالية والكويت والعراق، و4 مراكز للحجاج القادمين من المنطقة الشرقية ودولة الإمارات ومملكة البحرين، ومركزين لخدمة حجاج نجران وسلطنة عمان، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
فيديو | النائب العام بالمملكة الشيخ سعود المعجب لـ #الإخبارية: سنقف بحزم أمام أي محاولة للإخلال بأمن الحج أو تعكير راحة الحجاج#بسلام_آمنين pic.twitter.com/SGblESz1ou
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2023