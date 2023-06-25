Icon

تفاصيل عقد كوليبالي مع الهلال Icon مشعر منى في أتم الجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن يوم التروية Icon تجهيز 11 مركزًا لخدمة الحجاج بالرياض Icon وظائف إدارية شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون Icon القبض على مواطن دفع 30 ألف ريال لتبديل عينات إثبات نسب Icon فوز حزب ميتسوتاكيس بفارق كبير في الانتخابات البرلمانية باليونان Icon السديس: هدفنا الوصول إلى نصف مليار مستفيد لإيصال رسالة السعودية التسامحية للعالم Icon فينيسيوس جونيور يحسم مصيره مع ريال مدريد Icon حاج فلسطيني: حلم الـ30 عامًا تحقق والخدمات تفوق التوقعات Icon نجم برشلونة السابق على رادار الاتفاق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم
التعدي على رجال الأمن أو ضيوف الرحمن خط أحمر

النائب العام: سنقف بحزم أمام أي محاولة للإخلال بأمن الحج

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
النائب العام: سنقف بحزم أمام أي محاولة للإخلال بأمن الحج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد النائب العام، الشيخ سعود المعجب، أن النيابة العامة ستقف بحزم أمام أي محاولة للإخلال بأمن الحج أو تعكير راحتهم.

قد يهمّك أيضاً
تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار حتى المساء

تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار حتى المساء

توني كروس مستمر مع الريال حتى 2024

توني كروس مستمر مع الريال حتى 2024

أمن الحجاج خط أحمر

وأضاف المعجب خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، هذا ما نعمل عليه في النيابة العامة، ونقولها دائمًا لكل الشركات التي تعمل على خدمة الحجاج، من يحاول أن يعكر صفو الأمن أو يعكر راحة الحجاج، ستقف النيابة بحزم، وهذا خط أحمر.

وأردف أن هنالك حزمًا وخطًّا أحمر بشأن التعدي على الحجاج، أو التعدي على رجال الأمن.

11 مركزًا لخدمة الحجاج

على صعيد آخر، جهزت أمانة منطقة الرياض 3 محاور رئيسية تضم 11 مركزًا ببلديات المنطقة؛ لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ، وتستمر حتى الـ 16 من شهر ذي الحجة، وذلك في إطار مبادرتها لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن أثناء رحلتهم تجاه البقاع الطاهرة، ودعم جهود الجهات الحكومية الرامية إلى خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأعدت الأمانة مواقع مهيأة بالخدمات لحجاج هذا العام تشمل 5 مراكز لخدمة القادمين من الحدود الشمالية والكويت والعراق، و4 مراكز للحجاج القادمين من المنطقة الشرقية ودولة الإمارات ومملكة البحرين، ومركزين لخدمة حجاج نجران وسلطنة عمان، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أزمة النزوح في السودان تتفاقم بسبب الصراع
العالم

أزمة النزوح في السودان تتفاقم بسبب الصراع

العالم
مزايا ثورية في تحديث iOS 17 الجديد لهواتف آيفون
آخر الاخبار

مزايا ثورية في تحديث iOS 17 الجديد...

آخر الاخبار
لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق

السعودية اليوم
بيدرو إيمانويل يقترب من البقاء مع الخليج
الرياضة

بيدرو إيمانويل يقترب من البقاء مع الخليج

الرياضة
تعليم النماص يقيم معرضًا توعويًا بأضرار المخدرات
السعودية اليوم

تعليم النماص يقيم معرضًا توعويًا بأضرار المخدرات

السعودية اليوم
رونالدو يتقدم قائمة البرتغال لتصفيات يورو 2024
الرياضة

رونالدو يتقدم قائمة البرتغال لتصفيات يورو 2024

الرياضة
مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم أرقى الخدمات للحجاج
السعودية اليوم

مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود

حصاد اليوم