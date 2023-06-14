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يسرّع في فصل المنازعات والخصومات

النائب العام: نظام المعاملات المدنية سيحد من حالات المنازعات بين الأفراد

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
النائب العام: نظام المعاملات المدنية سيحد من حالات المنازعات بين الأفراد
المواطن - فريق التحرير

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رفع معالي النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة صدور نظام المعاملات المدنية.

وأكّد معاليه بأن نظام المعاملات المدنية سيكون شاملاً ومنظماً لجميع الأمور الحياتية المدنية وسيوفر الاستقرار في التعاملات المدنية بين المواطنين والمقيمين، مستنداً بذلك إلى الشريعة الإسلامية ومواكباً التطورات الحديثة المعاصرة بما يتوافق مع أحكام الدولة ومبادئها وقيمها.

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الحد من المنازعات بين الأفراد

وبيّن معاليه أن وجود هذه الأنظمة المرجعية سيحد من حالات التنازع بين الأفراد، ويسرّع في فصل المنازعات والخصومات، كما سيساهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة والكفاءة في أداء الأجهزة العدلية.

فيما نوه معاليه بأن النظام يُعد انعكاساً للجهود التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – وفق خطط مرسومة واستراتيجيات دقيقة،

كما تُظهر قدرته الفائقة على إيجاد مرجعية للعمل العدلي القانوني المحكم.
وفي الختام سأل معاليه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويجزيهما خير الجزاء، وأن يحفظ على وطننا الغالي أمنه وازدهاره واستقراره.

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