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وصفهم بأوصاف غير لائقة

النائب العام يأمر بضبط شخص أساء لإحدى المناطق عبر تويتر

السبت ٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
النائب العام يأمر بضبط شخص أساء لإحدى المناطق عبر تويتر
المواطن - فريق التحرير

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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالإساءة الصريحة والتمييز المناطقي ضد سكان إحدى مناطق المملكة ووصفهم بأوصاف غير لائقة عبر إحدى المساحات المخصصة في برامج التواصل الاجتماعي، واستمراره بنشر محتويات في منصات أخرى من شأنها المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية.

فقد صدر أمر النائب العام بالقبض على المذكور، استنادًا إلى المادتين ( ١٥، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيدًا لإحالته للمحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات المشددة الرادعة في هذا الشأن.

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وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتقديم مرتكبيها للعدالة وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم.

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