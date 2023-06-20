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المنصة وفرت خدمة التحقيق الذكي

النائب العام يدشن نظام عدالة الإلكتروني

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
النائب العام يدشن نظام عدالة الإلكتروني
المواطن - فريق التحرير

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دشن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم الثلاثاء منصة عدالة الإلكترونية.

وتقوم المنصة بتوحيد وتسريع الإجراءات من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، والحوكمة الجزائية في التحقيق والادعاء واستئناف الأحكام ، إضافةً إلى تمكين الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية ومتابعة محكومية السجناء، وتسهيل الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف عبر الأجهزة اللوحية، حيث تتم المتابعة المباشرة لحالة الموقوف بمؤقت إلكتروني مرتبط بنظام التنبيهات حماية لحقوق الموقوفين.

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خدمة التحقيق الذكي

كما وفرت المنصة خدمة التحقيق الذكي والتي اشتملت على دليل إجرائي تفاعلي ومتكامل للمستخدمين، إضافةً إلى تقديم الطلبات الجزائية ومتابعة القضايا.

نظام القضايا والرقابة

كما تحتوي المنصة على نظام القضايا والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف والادعاء العام واستئناف الأحكام، والتعاون الدولي، والتفتيش النيابي، كما تقوم المنصة بتعبئة الحقول والقوائم وغيرها من الإجراءات الرقمية عبر الذكاء الاصطناعي لتقليل هامش الخطأ، والوقت المستغرق لاتخاذ الإجراءات النظامية.

الجدير بالذكر أن الحوكمة النيابية الإلكترونية بدأت منذ عام ۲۰۱۷م، ويأتي هذا التحول الإلكتروني الحالي عبر منصة عدالة إيماناً من النيابة العامة بأهمية تطوير أنظمتها الإلكترونية لمواكبة رؤية المملكة ۲۰۳۰م.

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