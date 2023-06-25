النائب العام يدشن نيابة الحرم المدني

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دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، نيابة الحرم المدني، انطلاقاً من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تيسير الحج والعمرة والزيارة، وتهيئة جميع الخدمات؛ لضمان راحة وطمأنينة وأمن الحرمين الشريفين وزائريهما.
جاء قرار إنشائها بقرار من مجلس النيابة العامة، وتباشر الجرائم الجزائية التي تقع في محيط الحرم المدني ومرافقه.
ويتضمن اختصاصها الحماية العدلية للحرم المدني الشريف وزواره، لا سيما الضمانات المقررة لهم نظاماً، وذلك عبر فرق تحقيق متخصصة مكونة من أعضاء النيابة العامة ومعاونيهم على مدار الساعة، وتنهي الإجراءات الجزائية وفق النظام بشكل عاجل.
يذكر أن إستراتيجية مجلس النيابة العامة في إنشاء نيابات تخصصية لمباشرة الإجراءات القضائية النيابية بكفاءة عالية وتطوير الكادر القضائي النيابي في الاختصاصات النوعية التي تباشرها النيابة العامة ومراعاة الضمانات النظامية المقررة للمواطنين والمقيمين في هذا الوطن المبارك.