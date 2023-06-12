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سيناريو المادة الـ 5

الناتو يبدأ أضخم مناورات جوية في تاريخه

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٧ مساءً
الناتو يبدأ أضخم مناورات جوية في تاريخه
المواطن - فريق التحرير

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بدأ حلف شمال الأطلسي، الناتو، اليوم الاثنين، في الأجواء الألمانية، أكبر مناورة جوية في تاريخه، ستستمر حتى 23 يونيو الجاري.

عدد المشاركين

وذكر موقع إذاعة أوروبا الحرة، أنه ستشارك في مناورات الدفاع الجوي Air Defender 2023 التي ستحتضنها ألمانيا، 250 طائرة من 25 دولة، بما في ذلك اليابان والسويد.

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كما يشارك ما يصل إلى 1000 جندي في المناورات، التي تهدف لتعزيز قابلية التشغيل البيني والجاهزية لحماية الحلفاء ضد المسيرات وصواريخ الكروز، في حال وقوع هجوم على المدن أو المطارات أو الموانئ البحرية داخل أراضي الناتو.

الناتو يبدأ أضخم مناورات جوية في تاريخه

سيناريو المادة الـ 5

وتستند المناورة إلى سيناريو دفاع جماعي يعرف أيضا باسم سيناريو المادة 5، حيث ينشر الحلفاء قواتهم الجوية في ألمانيا للقتال ضد قوات الاحتلال المختلطة من خصم وهمي.

وتنص المادة الخامسة من ميثاق الناتو على أن أي هجوم، أو عدوان مسلح ضد طرف منهم (أطراف الناتو)، يعتبر عدواناً عليهم جميعاً، وبناء عليه، فإنهم متفقون على حق الدفاع الذاتي عن أنفسهم، المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بشكل فردي أو جماعي، وتقديم المساندة والعون للطرف أو الأطراف التي تتعرض للهجوم.

وخلال العمليات المشتركة، تثبت القوات الجوية للحلف القدرة على الدفاع عن أراضي الناتو بإجراءات حاسمة سريعة.

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