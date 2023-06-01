النصر الأكثر حصدًا للنقاط في ملعبه

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في دوري روشن السعودي هذا الموسم، بالفوز على الفتح، ليُعزز رقمه القياسي على ملعبه “الأول بارك”.
وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري روشن السعودي، وصيفًا برصيد 67 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد البطل، بعدما نجح في تحقيق الفوز 20 مرة، وتعادل 7 مرات، وخسر 3 لقاءات.
وقدم العالمي مستوى مميزًا على ملعبه في دوري روشن السعودي، ويُعد الفريق الوحيد الذي لم يُهزم في أرضه هذا الموسم، حيث خاض 15 مباراة، نجح في الفوز 12 مرة، وتعادل 3 مرات، ليكون الأكثر حصدًا للنقاط بـ39 نقطة.
وتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قائمة الأقوى هجوميًا برصيد 63 هدفًا، ويحتل المركز الثاني في قائمة الأقوى دفاعيًا، بعدما استقبل 18 هدفًا، كما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه 16 مرة.
وسجل العالمي فوزه الـ20 في دوري روشن السعودي، كثاني أكثر فريق تحقيقًا للانتصارات خلف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ورفع عدد انتصاراته أمام الفتح إلى 16، مقابل 3 هزائم، وتعادلا 3 مرات في تاريخ مواجهاتهما.
ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا في تسجيل 20 هدفًا، ليُنهي دوري روشن السعودي، في وصافة الهدافين، خلف مهاجم فريق الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ21 هدفًا.