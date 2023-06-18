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لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي

النصر سيوقع مع ويليام كارفاليو حتى 2026

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٣ مساءً
النصر سيوقع مع ويليام كارفاليو حتى 2026
المواطن - فريق التحرير

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اقترب نادي النصر من حسم صفقة نجم ريال بيتيس، البرتغالي ويليام كارفاليو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويليام كارفاليو يقترب من التوقيع

وأشار الصحافي الإيطالي نيكولا شيرا، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن ويليام كارفاليو اقترب من نادي النصر، حيث تم الاتفاق على توقيع عقد حتى عام 2026، مقابل 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.

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رونالدو وويليام كارفاليو
كارفاليو

ولا يُمانع نادي ريال بيتيس في رحيل ويليام كارفاليو، نظرًا لمروره بأزمة مالية كبرى، حيث يرغب في التخلص من راتبه، وتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعب آخر أقل تكلفة، ما يسهل من انتقاله للنصر.

وكان ويليام كارفاليو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس في عام 2018، قادمًا من سبورتنج لشبونة، وشارك معه في 178 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 10 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة.

ويليام كارفاليو
كارفاليو – المصدر diariouf

النصر يدعم صفوفه

وتطمح الإدارة النصراوية في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، للظهور بشكل مميز في الموسم الرياضي الجديد، والمنافسة على البطولات، كما ترغب في التعاقد مع مدير فني عالمي.

وارتبط اسم النصر خلال الساعات الماضية بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، المغربي الدولي حكيم زياش، حيث تُشير التقارير إلى اقترابه من حسم الصفقة.

حكيم زياش
زياش – المصدر thesun

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