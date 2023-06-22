النصر متمسك بحسم صفقة بروزوفيتش

تأمل إدارة نادي النصر في حسم صفقة انتقال نجم إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يواصل محاولاته لضم بروزوفيتش

وأكد الخبير في انتقالات اللاعبين بأوروبا، فابريزيو رومانو، أن نادي النصر يضغط حاليًا لإتمام صفقة بروزوفيتش، مشددًا على عدم وجود اتفاق كامل حتى الآن بشأن الشروط الأساسية للصفقة.

وأشار عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن المفاوضات جارية بشأن بعض التفاصيل، مؤكدًا استمرار المحادثات، خاصة أن بروزوفيتش منفتح للانضمام إلى صفوف النصر.

وارتبط اسم النجم الكرواتي بالانتقال إلى صفوف النصر، حيث أكدت تقارير أن الإدارة العالمي تقدمت بعرض رسمي لضمه مقابل 15 مليون يورو، إلا أن إنتر ميلان رفض هذا العرض، وتقدمت بعرض ثان وتنتظر الرد.

وساهم بروزوفيتش في حصول منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم على المركز الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية، كما توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية ضد إسبانيا.

النصر يستعد للموسم الجديد

وتسعى إدارة النصر في التعاقد مع صفقات عالمية هذا الصيف، وتُشير التقارير إلى اقترابها من ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، المغربي الدولي حكيم زياش بعقد ممتد حتى عام 2026.

كما تطمح الإدارة النصراوية في حسم ملف المدير الفني الأجنبي سريعًا، قبل خوض الفريق الأول لكرة القدم لمعسكره الخارجي، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.