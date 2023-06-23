النصر والأهلي مهتمان بضم لوبوتكا

قدم النجم السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، ليجذب أنظار أكثر من ناد في دوري روشن السعودي.

عرضان سعوديان أمام لوبوتكا

وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إلى أن ناديي النصر والأهلي أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع لوبوتكا خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مؤكدًا أنه من أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي بالموسم الماضي.

وأضاف فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نابولي يعتبر لوبوتكا لاعبًا مهمًا في صفوفه، وجزءًا أساسيًا من مشروعه، كما يملك عقدًا طويلًا معه.

وكان لوبوتكا صاحب الـ28 عامًا، قد انتقل إلى صفوف نابولي في الميركاتو الشتوي عام 2020، قادمًا من سيلتا فيغو، وتألق مع الفريق الجنوبي، ليُمدد تعاقده معه مؤخرًا حتى 30 يونيو 2027، مع خيار التجديد لعام آخر.

النصر والأهلي يسعيان لتدعيمات قوية

ويطمح النصر والأهلي، لتدعيم صفوفهما بصفقات قوية هذا الصيف، ودخل العالمي في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم؛ نجم تشيلسي، المغربي حكيم زياش، ونجم إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

كما دخل النادي الأهلي العائد إلى دوري روشن السعودي، في مفاوضات مع صفقات عالمية، ومنها؛ مهاجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، وحارس مرمى تشيلسي والمنتخب السنغالي، إدوارد ميندي الذي اقترب من التوقيع.