النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر يفكر في فسخ عقد حارسه الكولومبي دايفيد أوسبينا بعد إصابته مجددًا وحاجته لعملية جراحية.

وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر” إن النصر بدأ مفاوضات فسخ العقد مع الحارس الكولومبي بسبب حاجته لعملية أخرى ستطول معها فترة غيابه.

تفاصيل إصابة أوسبينا

وكان الحارس الكولومبي تعرض للإصابة في مباراة النصر والشباب يوم 14 يناير الماضي في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وغاب الحارس الكولومبي عن مباريات أصفر الرياض لمدة 8 أسابيع أو شهرين، حيث اتجه النادي العاصمي لضم الحارس الأرجنتيني آجوستين روسي في 24 يناير الماضي قادمًا من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الرياضي الماضي.