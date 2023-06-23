النصر يتفق مع إنتر ميلان على ضم بروزوفيتش

اقتربت إدارة نادي النصر من حسم صفقة انتقال نجم فريق إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

النصر يقترب من ضم بروزوفيتش

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، أن إدارة نادي النصر توصلت لاتفاق كامل مع إنتر ميلان، من أجل ضم مارسيلو بروزوفيتش، مشيرًا إلى أن النادي الإيطالي وافق على العرض الجديد.

وأشار رودي جاليتي في تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى أن الأمر الآن متروك للاعب الكرواتي، حيث يتفاوض مسؤولو النصر معه؛ لإقناعه بالعرض، متوقعًا حسم الصفقة قريبًا.

وارتبط اسم بروزوفيتش بالانتقال إلى صفوف النصر، حيث أكدت تقارير أن الإدارة العالمي تقدمت بعرض رسمي لضمه مقابل 15 مليون يورو، إلا أن إنتر ميلان رفض هذا العرض، وتقدمت بعرض ثان وتنتظر الرد.

وساهم بروزوفيتش في حصول منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم على المركز الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية، كما توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية ضد إسبانيا.

استعدادات النصر

وتسعى إدارة النصر في التعاقد مع صفقات عالمية هذا الصيف، وتُشير التقارير إلى اقترابها من ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، المغربي الدولي حكيم زياش بعقد ممتد حتى عام 2026.

كما تطمح الإدارة النصراوية في حسم ملف المدير الفني الأجنبي سريعًا، قبل خوض الفريق الأول لكرة القدم لمعسكره الخارجي، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.