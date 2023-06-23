Icon

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي Icon النصر يتفق مع إنتر ميلان على ضم بروزوفيتش Icon توقعات طقس مكة والمدينة اليوم Icon جامعة حائل تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا Icon أحد ضحايا غواصة تيتان المنكوبة كان خائفًا وتوقع موته Icon تمديد تكليف مدير صحة عسير لمدة عام Icon إنتر ميلان يستهدف ضم نجم تشيلسي Icon طقس السعودية اليوم .. أمطار ورياح نشطة على 7 مناطق Icon أمريكية تترك حفيدتها في المطار لتلحق بطائرتها Icon قيادات أمن الحج تستعرض خطط موسم الحج اليوم في مؤتمر صحفي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوفه هذا الصيف

النصر يتفق مع إنتر ميلان على ضم بروزوفيتش

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
النصر يتفق مع إنتر ميلان على ضم بروزوفيتش
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اقتربت إدارة نادي النصر من حسم صفقة انتقال نجم فريق إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

النصر يقترب من ضم بروزوفيتش

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، أن إدارة نادي النصر توصلت لاتفاق كامل مع إنتر ميلان، من أجل ضم مارسيلو بروزوفيتش، مشيرًا إلى أن النادي الإيطالي وافق على العرض الجديد.

قد يهمّك أيضاً
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

قصر الإليزيه يتهيأ لاستقبال محمد بن سلمان

قصر الإليزيه يتهيأ لاستقبال محمد بن سلمان

وأشار رودي جاليتي في تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى أن الأمر الآن متروك للاعب الكرواتي، حيث يتفاوض مسؤولو النصر معه؛ لإقناعه بالعرض، متوقعًا حسم الصفقة قريبًا.

بروزوفيتش
النجم الكرواتي – المصدر @RudyGaletti

وارتبط اسم بروزوفيتش بالانتقال إلى صفوف النصر، حيث أكدت تقارير أن الإدارة العالمي تقدمت بعرض رسمي لضمه مقابل 15 مليون يورو، إلا أن إنتر ميلان رفض هذا العرض، وتقدمت بعرض ثان وتنتظر الرد.

وساهم بروزوفيتش في حصول منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم على المركز الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية، كما توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية ضد إسبانيا.

مارسيلو بروزوفيتش
النجم الكرواتي

استعدادات النصر

وتسعى إدارة النصر في التعاقد مع صفقات عالمية هذا الصيف، وتُشير التقارير إلى اقترابها من ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، المغربي الدولي حكيم زياش بعقد ممتد حتى عام 2026.

كما تطمح الإدارة النصراوية في حسم ملف المدير الفني الأجنبي سريعًا، قبل خوض الفريق الأول لكرة القدم لمعسكره الخارجي، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

حكيم زياش
زياش – المصدر thesun

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم