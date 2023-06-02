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تحضيرًا لمنافسات الموسم الجديد

النصر يستعد بمعسكر في البرتغال وجولة باليابان

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٩ مساءً
النصر يستعد بمعسكر في البرتغال وجولة باليابان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن البرنامج الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم، تحضيرًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2023\ 2024.

برنامج النصر

وأوضح النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم سيُقيم معسكره الصيفي في البرتغال ابتداء من 3 يوليو المقبل، وسيستمر حتى يوم 21 من الشهر ذاته.

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النصر في البرتغال
موعد معسكر الفريق الأول في البرتغال – المصدر @AlNassrFC

وأضاف النادي في بيانه، أن الإدارة وقعت اتفاقية رسمية لخوض جولة آسيوية تحضيرية للفريق الأول في اليابان، تمتد من 21 يوليو وحتى يوم 29 من الشهر ذاته، في آخر محطات النصر قبل بداية الموسم الرياضي المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم مباراتين وديتين في الجولة الخاصة باليابان، وستكون المباراة الأولى أمام باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 25 يوليو، ثم يُلاقي إنتر ميلان الإيطالي، يوم 27.

النصر
لاعبو العالمي في دوري روشن – المصدر @AlNassrFC

العالمي وصيفًا

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري روشن السعودي، وصيفًا برصيد 67 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد البطل، بعدما نجح في تحقيق الفوز 20 مرة، وتعادل 7 مرات، وخسر 3 لقاءات.

وتأمل الجماهير في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والاستعداد جيدًا، أملًا في الظهور بشكل مميز، وتحقيق البطولات، بعدما فشل العالمي في حصد أي لقب هذا الموسم.

النصر
لاعبو العالمي في دوري روشن – المصدر @AlNassrFC

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