النصر يستعد للموسم الجديد في اليابان

أعلن نادي النصر، مساء اليوم الخميس، عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في دورة دولية ودية في اليابان، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

النصر في اليابان

وكتب حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “هذا الصيف النصر يطل في اليابان.. كونوا مستعدين”، وسط تفاعل كبير من الجماهير، التي تمنت إعداد الفريق بشكل مميز والمنافسة على البطولات.

وقال الكاتب الصحافي وليد الزهراني: “بالتوفيق للعالمي .. أتمنى أن نشاهد نصر مختلف الموسم القادم وعمل يرتقي لتطلعات الجماهير الوفية التي وقفت مع الكيان وكانت تنتظر ما يسعدها”.

وعلق الكوتش عمار على تغريدة حساب النادي، قائلًا: “نحتاج مدرب بطل ولاعبين عالميين مع رونالدو ورفاقه وأحبكم والله”، وكتب ظافر بن شيبان: “النصر يحتاج سنوات طويلة حتى يحقق بطولات”.

وقال سلطان الزايدي: “بالتوفيق للعالمي، محتاجين عمل فني قوي، الموسم القادم صعب؛ لأن المنافسين متاح لهم التسجيل بعكس هذا الموسم الذي تم التفريط فيه بطريقة غريبة لا تحمل أبجديات الإدارة الفنية لتفاصيل الموسم!”.

وتابع حسن بن هويج: “نادي كبير ويشارك مع الكبار، بالتوفيق يا نصر”، وكتب خلدون: “كل التوفيق للعالمي لا جديد”، وعلق عوبد قائلًا: “النصر إلى البطولة العالمية”، وقال صالح الحربي: “بالتوفيق للعالمي في هذه البطولة”.

العالمي وصيفًا

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري روشن السعودي، وصيفًا برصيد 67 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد البطل، بعدما نجح في تحقيق الفوز 20 مرة، وتعادل 7 مرات، وخسر 3 لقاءات.