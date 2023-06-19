النصر يستهدف ضم بروزوفيتش

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يأمل نادي النصر في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية هذا الصيف، ليرتبط اسمه بنجم إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.
وأكدت صحيفة La Gazzetta dello Sport الإيطالية، أن النصر يُفكر بجدية في تقديم عرض لضم بروزوفيتش، حيث يسعى إنتر ميلان لبيعه هذا الصيف، بسبب راتبه المرتفع.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن بروزوفيتس يحصل على راتب 13 مليون يورو، في الوقت الذي يلتزم فيه نادي إنتر ميلان باتفاق تسوية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، لتخفيض رواتب اللاعبين.
وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة sportitalia الإيطالية، أن النصر الذي يلعب له البرتغالي كريستيانو رونالدو، يستعد لتقديم عرض رسمي، وفي حالة عدم حدوث أي مفاجآت، سيتم تقديم بروزوفيتش خلال الأسبوع المقبل.
وساهم بروزوفيتش في حصول منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم على المركز الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية، كما توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية ضد إسبانيا التي أُقيمت بالأمس.
وتسعى إدارة النصر في التعاقد مع صفقات عالمية هذا الصيف، وتُشير التقارير إلى اقترابها من ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، المغربي الدولي حكيم زياش، ونجم ريال بيتيس، البرتغالي ويليام كارفاليو.
كما تطمح الإدارة النصراوية في حسم ملف المدير الفني الأجنبي سريعًا، قبل خوض الفريق الأول لكرة القدم لمعسكره الخارجي، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.