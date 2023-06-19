Icon

بوسكيتس يحسم وجهته في الموسم الجديد Icon روبن نيفيز في طريقه للهلال حتى 2026 Icon تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن انضم لخلية إرهابية وهاجم رجال الأمن Icon حاسبة حساب المواطن 1444 تتيح مبلغ دفعة يوليو Icon طرح لوحات مميزة وفئات جديدة في المزاد الإلكتروني غدًا Icon طريقة حجز موعد التأمينات الاجتماعية السعودية Icon تفاصيل عقد كانتي مع الاتحاد Icon النصر يستهدف ضم بروزوفيتش Icon اتفاقية بين سار وMSC لربط النقل البحري بالسككي Icon ضبط مقيم ومواطن لترويجهما القات والأقراص الممنوعة بالقنفذة والرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوفه للموسم الجديد

النصر يستهدف ضم بروزوفيتش

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
النصر يستهدف ضم بروزوفيتش
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يأمل نادي النصر في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية هذا الصيف، ليرتبط اسمه بنجم إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

بروزوفيتش هدف النصر

وأكدت صحيفة La Gazzetta dello Sport الإيطالية، أن النصر يُفكر بجدية في تقديم عرض لضم بروزوفيتش، حيث يسعى إنتر ميلان لبيعه هذا الصيف، بسبب راتبه المرتفع.

قد يهمّك أيضاً
مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية

مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية

أول تعليق من لوكاكو بعد الإساءات العنصرية ضده

أول تعليق من لوكاكو بعد الإساءات العنصرية ضده

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن بروزوفيتس يحصل على راتب 13 مليون يورو، في الوقت الذي يلتزم فيه نادي إنتر ميلان باتفاق تسوية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، لتخفيض رواتب اللاعبين.

مارسيلو بروزوفيتش
النجم الكرواتي – المصدر gazzetta

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة sportitalia الإيطالية، أن النصر الذي يلعب له البرتغالي كريستيانو رونالدو، يستعد لتقديم عرض رسمي، وفي حالة عدم حدوث أي مفاجآت، سيتم تقديم بروزوفيتش خلال الأسبوع المقبل.

وساهم بروزوفيتش في حصول منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم على المركز الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية، كما توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية ضد إسبانيا التي أُقيمت بالأمس.

مارسيلو بروزوفيتش
النجم الكرواتي يحمل الجائزة

النصر يستعد للموسم الجديد

وتسعى إدارة النصر في التعاقد مع صفقات عالمية هذا الصيف، وتُشير التقارير إلى اقترابها من ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، المغربي الدولي حكيم زياش، ونجم ريال بيتيس، البرتغالي ويليام كارفاليو.

كما تطمح الإدارة النصراوية في حسم ملف المدير الفني الأجنبي سريعًا، قبل خوض الفريق الأول لكرة القدم لمعسكره الخارجي، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

نجم تشيلسي حكيم زياش
زياش

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم