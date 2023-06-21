النصر يعتزم بيع جوستافو وبيتي مارتينيز

يعتزم نادي النصر، لبيع عدد من لاعبيه الأجانب؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات عالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

بيع جوستافو ومارتينيز

وأكد الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا، أن النصر يرغب في بيع لويس جوستافو وبيتي مارتينيز هذا الصيف، على أن يُبقي على بقية اللاعبين الأجانب في صفوفه.

وأضاف سانتي أونا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن قرار النادي ببيع الثنائي، نظرًا لاقترابه من ضم نجم تشيلسي، المغربي حكيم زياش، كما أن مسؤوليه يحاولون التوصل لاتفاق مع الكرواتي بروزوفيتش.

وتُشير التقارير إلى أن النصر توصل لاتفاق شفهي كامل مع حكيم زياش، حيث تمت الموافقة على جميع شروطه الشخصية، حيث سيوقع على عقد ممتد حتى يونيو 2026، على أن يتم الإعلان عن الصفقة قريبًا.

كما ارتبط اسم بروزوفيتش بالانتقال إلى صفوف العالمي، حيث أكدت تقارير أن الإدارة تقدمت بعرض لضمه مقابل 15 مليون يورو، إلا أن إنتر ميلان رفض هذا العرض، وتقدمت بعرض ثان مقابل 18 مليون يورو وتنتظر الرد.

النصر يفاوض لويس كاسترو

على الجانب الآخر، أكدت تقارير أن مدرب باتوجوفو البرازيلي، لويس كاسترو، أبدى موافقته المبدئية على العرض الذي تقدمت به الإدارة النصراوية، على أن يحسم موقفه النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.