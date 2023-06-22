النصر يفكر في ضم متعب الحربي

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كشفت تقارير إعلامية أن نادي النصر يفكر في ضم اللاعب متعب الحربي، الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الشباب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت قناة “الكأس” القطرية أن نادي النصر يفكر في التعاقد مع الحربي صاحب الـ23 سنة، لتدعيم مركز الظهير الايسر تحسبًا لرحيل اللاعب الإيفواري جيسلان كونان.
وكان نادي الشباب جدد عقد اللاعب الحربي حتى صيف 2026.
ويسعى النصر إلى تدعيم صفوفه بضم أقوى الصفقات وذلك للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.