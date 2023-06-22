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لتدعيم مركز الظهير الأيسر

النصر يفكر في ضم متعب الحربي

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ صباحاً
النصر يفكر في ضم متعب الحربي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن نادي النصر يفكر في ضم اللاعب متعب الحربي، الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الشباب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت قناة “الكأس” القطرية أن نادي النصر يفكر في التعاقد مع الحربي صاحب الـ23 سنة، لتدعيم مركز الظهير الايسر تحسبًا لرحيل اللاعب الإيفواري جيسلان كونان.

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متعب الحربي شبابي حتى 2026

وكان نادي الشباب جدد عقد اللاعب الحربي حتى صيف 2026.

متعب الحربي لاعب الشباب

ويسعى النصر إلى تدعيم صفوفه بضم أقوى الصفقات وذلك للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

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