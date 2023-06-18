النصر يفكر في ضم وصيف دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية عن أن النصر يفكر في التعاقد مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الإنتر وصل في موسم 2022/ 2023 إلى نهائي دوري أبطال أوروبا تحت قيادة إنزاجي لكنه خسر اللقب يوم السبت الماضي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف دون رد.

خياران أمام النصر

ويفكر أصفر الرياض حاليًّا إما بالتعاقد مع إنزاجي أو المدرب البرتغالي لويس كاسترو.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر سيحاول إقناع مواطنه لويس كاسترو بتدريب أصفر الرياض في الموسم المقبل.

ويتنافس أصفر الرياض مع الهلال وإيفرتون الإنجليزي لضم المدرب كاسترو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن التقارير أشارت إلى أن النجم البرتغالي سيقنع مواطنه بالقدوم إلى أصفر الرياض وخوض تجربة جديدة له في المنطقة العربية.