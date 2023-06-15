مانشستر سيتي يحسم صفقة نجم تشيلسي ترامب يجمع أكثر من مليوني دولار من التبرعات 6 أسباب لزيادة فرص قبولك في برنامج الابتعاث النصر يقترب من حسم أولى صفقاته موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية اكتشاف هيكل أكبر وأغرب سحلية عاشت على الأرض أم تعود للدراسة بعد 13 سنة وتتخرج مع ابنتها من جامعة القصيم الديدان المتوهجة تواجه مشكلة تزاوج بسبب إنارة الشوارع ستاربكس ملزم بدفع 25.6 مليون دولار لموظفة بعد فصلها سبب يُعطل رحيل جوستافو كويلار عن الهلال
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي النصر نجح في حسم أولى صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقالت صحيفة Muchodeporte الإسبانية: إن أصفر الرياض سيتعاقد مع اللاعب البرتغالي ويليام كارفايو نجم خط وسط فريق ريال بيتيس الإسباني، حيث ودع اللاعب زملاءه بالنادي ولم يقم بتجديد إيجار منزله.
جدير بالذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيساعد أصفر الرياض حاليًّا على التعاقد مع أقوى الصفقات من أجل التتويج بالبطولات في الموسم المقبل.
وكان رونالدو سبق له وأن قال في حوار تلفزيوني إنه صُدم وحزن بسبب عدم الفوز بأي بطولة مع الفريق العاصمي في موسم 2022/ 2023 وهو الموسم الأول له مع الفريق.
وذكرت تقارير أن أصفر الرياض يرغب في بيع البرازيلي لويز جوستافو بسبب تراجع مستواه في الموسم المنصرم.