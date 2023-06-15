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النصر يقترب من حسم أولى صفقاته

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
النصر يقترب من حسم أولى صفقاته
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي النصر نجح في حسم أولى صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة Muchodeporte الإسبانية: إن أصفر الرياض سيتعاقد مع اللاعب البرتغالي ويليام كارفايو نجم خط وسط فريق ريال بيتيس الإسباني، حيث ودع اللاعب زملاءه بالنادي ولم يقم بتجديد إيجار منزله.

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رونالدو يساعد النصر

جدير بالذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيساعد أصفر الرياض حاليًّا على التعاقد مع أقوى الصفقات من أجل التتويج بالبطولات في الموسم المقبل.

ويليام كارفايو لاعب ريال بيتيس
ويليام كارفايو

وكان رونالدو سبق له وأن قال في حوار تلفزيوني إنه صُدم وحزن بسبب عدم الفوز بأي بطولة مع الفريق العاصمي في موسم 2022/ 2023 وهو الموسم الأول له مع الفريق.

وذكرت تقارير أن أصفر الرياض يرغب في بيع البرازيلي لويز جوستافو بسبب تراجع مستواه في الموسم المنصرم.

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