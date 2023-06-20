النصر ينافس برشلونة ونيوكاسل لضم بروزوفيتش

سيدخل النصر في منافسة قوية مع ناديي برشلونة الإسباني ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم وسط فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وذكرت صحيفة La Gazzetta Dello Sport الإيطالية أن النصر سيدخل بكل قوة مع برشلونة ونيوكاسل لضم اللاعب الكرواتي.

وكان النجم الكرواتي ساهم بصورة كبيرة في تأهل إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023، حيث خسر الفريق اللقب في المباراة النهائية أمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف دون رد.

ألقاب بروزوفيتش مع إنتر ميلان

جدير بالذكر أن بروزوفيتش صاحب الـ30 عامًا يلعب مع فريق إنتر ميلان منذ عام 2015 قادمًا من نادي دينامو زغرب الكرواتي، كما نجح بروزوفيتش في الفوز بـ 5 ألقاب مع نادي إنتر ميلان وهم الدوري الإيطالي مرة، كأس إيطاليا مرتين، السوبر الإيطالي مرتين.

وفي سياق آخر، تسعى إدارة نادي النصر، لضم نجم خط وسط أتلتيكو مدريد، الإسباني ساؤول نيجويز، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

نجم أتلتيكو مدريد على رادار النصر

وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية، أمس الاثنين، أن نادي النصر يستهدف التعاقد مع ساؤول نيجويز، حتى يُزامل مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يلعب في صفوفه منذ شهر يناير الماضي.

وأضافت أن النصر تقدم بعرض للاعب ساؤول نيجويز، ويحتاج الآن للدخول في مفاوضات مع إدارة نادي أتلتيكو مدريد، التي لن تُمانع في رحيله هذا الصيف، لتوفير راتبه الذي يُعد من الأكبر بين اللاعبين بـ7 ملايين.

ويرتبط ساؤول نيجويز بعقد ممتد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد حتى عام 2026، لذلك يجب على الإدارة النصراوية التفاوض مع أتلتيكو مدريد، والوصول إلى اتفاق سواء لضمه بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة.