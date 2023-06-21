النصر يُنهي اتفاقه مع تشيلسي لضم زياش

اقترب النصر من الحصول على توقيع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، المغربي الدولي حكيم زياش؛ للانضمام إلى صفوفه هذا الصيف.

حكيم زياش للنصر

ويمتد عقد حكيم زياش صاحب الـ30 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي حتى صيف عام 2025، إلا أنه يسعى لخوض تحد جديد، بعد ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي.

وأوضح خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، اليوم الأربعاء، أن نادي النصر توصل لاتفاق شفهي كامل مع حكيم زياش، حيث تمت الموافقة على جميع شروطه الشخصية.

وأشار عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن النجم المغربي سيوقع حتى يونيو 2026، مؤكدًا أن النصر توصل إلى اتفاق مع تشيلسي، وفي انتظار التوقيع والإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن العرض الذي تقدمت به إدارة نادي النصر لضم النجم المغربي، يصل إلى 12 أو 13 مليون دولار سنويًا، في حين أنه يتقاضى من تشيلسي حاليًا 6 ملايين دولار، الأمر الذي حفزه لقبول العرض.

معاناة مع تشيلسي

ويُعاني حكيم زياش مع تشيلسي، حيث إنه خاض 904 دقائق فقط مع في الموسم الماضي، ولم يُسجل أي هدف، وذلك على الرغم من تألقه اللافت مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، ومساهمته في احتلاله المركز الرابع.