النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب

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ارتفعت أسعار النفط دولارًا للبرميل، مع صعود أسعار الذرة وفول الصويا الأمريكيين لأعلى مستوياتهما في عدة أشهر؛ مما أثار توقعات بأن يؤدي نقص الذرة العالمي لتراجع عمليات مزج الوقود الحيوي وارتفاع الطلب على النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.22 دولار، أو 1.6%، إلى 77.12 دولار للبرميل عند التسوية. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.34 دولار، أو 1.9%، لتغلق عند 72.53 دولار للبرميل. وسجلت عقود الخامين أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الآجلة للذرة في مجلس شيكاغو للتجارة 5.2%، أمس الأربعاء، بعدما أظهر تقرير حكومي تعرض قسم كبير من المحصول الأمريكي للإجهاد بسبب الجفاف مع اقترابه من مراحل النمو الرئيسية، وفقًا لما ذكره متعاملون. وسجلت عقود فول الصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بمجلس شيكاغو للتجارة أعلى مستوياتها منذ التاسع من مارس آذار.
وتعززت أسعار النفط أيضًا بتراجع الدولار أمام سلة من العملات، بعدما أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى الاقتراب من الوصول لمبتغاه فيما يخص السياسة النقدية.
ويزيد تراجع الدولار من جاذبية النفط المقوم بالعملة الأمريكية للمستثمرين حائزي العملات الأخرى مما يرفع الطلب على الخام.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تكون مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والمشتقات قد تراجعت الأسبوع الماضي. لكن استطلاعًا موسعًا يظهر الآن توقع زيادة صغيرة في مخزونات النفط الخام.
وسيُصدر معهد البترول الأمريكي بياناته الرسمية عن مخزونات النفط الأمريكي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، بينما تصدر إدارة معلومات الطاقة تقريرها اليوم الخميس.