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مسجلًا 9.104.722 مليون نسمة

النمسا تسجل أكبر زيادة بعدد السكان خلال عام واحد

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ مساءً
النمسا تسجل أكبر زيادة بعدد السكان خلال عام واحد
المواطن - فريق التحرير

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ازداد عدد سكان النمسا بنسبة 1.4% في عام 2022 ليتجاوز عدد مواطنيها حاجز التسعة ملايين نسمة، مسجلًا 9.104.722 مليون نسمة منذ شهر يناير مطلع العام الجاري.

خلال عام واحد

وكشفت هيئة الإحصاء النمساوية عن تسجيل أكبر زيادة في عدد سكان النمسا خلال عام واحد، منذ تأسيس الجمهورية الثانية، بواقع 125.843 شخصًا.

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وقال توبياس توماس، مدير عام هيئة الإحصاء: إن العاصمة فيينا سجلت أعلى معدل نمو سكاني بنسبة 2.6%.

وأشار إلى أن تعداد سكان العاصمة النمساوية يقترب بسرعة من حاجز المليوني نسمة.

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