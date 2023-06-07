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لتعظيم استغلال الفرص الواعدة في القطاع

النموذج السعودي في الأمن السيبراني محرك فاعل على المستوى الدولي

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٧ مساءً
النموذج السعودي في الأمن السيبراني محرك فاعل على المستوى الدولي
المواطن - فريق التحرير

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يأتي إنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني في السعودية لتكون منصة دولية يجتمع من خلالها الشركاء من حول العالم لبحث آفاق التعاون، وتوحيد الجهود، وتعظيم استغلال الفرص الواعدة في القطاع، بما يخدم رفاه الإنسان وازدهار المجتمعات.

مركز فكر عالمي

وسوف تعمل المؤسسة كمركز فكر عالمي في مجال الأمن السيبراني من خلال تشجيع الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير والتنمية ودعمها، ودعم الجهود ذات الصلة برسم السياسات العامة الدولية المتعلقة بالأمن السيبراني، وتحفيز تبادل الرؤى بين المتخصصين على المستوى الدولي في مجال الأمن السيبراني.

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أهداف المؤسسة

وتهدف المؤسسة إلى المساهمة في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني ودعمها.

تعزيز الأمن السيبراني

ويأتي إطلاق مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني تأكيدًا على ريادة السعودية عالميًا في هذا المجال، ودورها في دعم الجهود الدولية، وتوحيد المساعي المشتركة، وفتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون في قطاع الأمن السيبراني؛ لاسيما في ظل ما حقّقته التجربة السعودية في الأمن السيبراني محليًا وإقليميًا وعالميًا من مكتسبات حتى بات النموذج السعودي في الأمن السيبراني اليوم أنموذجًا ناجحًا ورائدًا يُعترف به دوليًا، وهو ما وضع السعودية في مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تبوأت المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني وفق تصنيف الأمم المتحدة، وكذلك في التقرير السنوي للتنافسية العالمية للعام 2022م، وليكون بذلك النموذج السعودي في الأمن السيبراني مُحرِّكًا فاعلًا على المستوى الدولي نحو إيجاد فضاء سيبراني عالمي آمن وموثوق يُمكّن النمو والازدهار لشعوب.

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