النيابة العامة: الاعتداء على رجل الأمن جريمة تستدعي التوقيف

أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر الاعتداء على رجال الأمن أثناء مباشرتهم مهامهم، لافتة إلى أن هذا الفعل يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

جريمة كبرى

وقالت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها إنه يُحظر الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات، ضمن اختصاصه أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات.

وأكدت أن هذا الفعل يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقتضية للعقوبة المغلظة.