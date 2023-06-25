النيابة العامة تتأهب لتأمين الحجاج بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية

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أكد النائب العام، الشيخ سعود المعجب، أن غرفة القيادة تعمل على ضمان أمن الحج بالتعاون مع جميع الأجهزة، ودعا الحجاج للتعاون مع رجال الأمن للخروج بحج مطمئن.
وقال المعجب خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إن حج هذا العام يتميز بفضل الله تعالى بعدة أمور، منها كثرة عدد الحجاج، فهذا العام مختلف عن الأعوام الماضية بعد انحسار جائحة كورونا.
وتابع: اليوم وصل عدد كبير من الحجاج، والنيابة العامة استعدت لهذا الأمر، حتى يكون حج آمن بفضل الله.
أكمل: من بين هذه الأماكن مركز القيادة والسيطرة، موضحًا أنه يتم من خلال هذا المركز متابعة جميع القضايا وجميع ما يحدث في المشاعر، فضلًا عن إضافة عدد من السيارات والدراجات في المشاعر المقدسة لسهولة تنقل أعضاء النيابة.
ودعا النائب العام الحجاج للتعاون مع رجال الأمن للخروج بحج مطمئن.
على صعيد آخر، أكد المعجب، أن النيابة العامة ستقف بحزم أمام أي محاولة للإخلال بأمن الحج أو تعكير راحتهم.
وأضاف المعجب خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، هذا ما نعمل عليه في النيابة العامة، ونقولها دائمًا لكل الشركات التي تعمل على خدمة الحجاج، من يحاول أن يعكر صفو الأمن أو يعكر راحة الحجاج، ستقف النيابة بحزم، وهذا خط أحمر.
وأردف أن هنالك حزمًا وخطًّا أحمر بشأن التعدي على الحجاج، أو التعدي على رجال الأمن.
فيديو | النائب العام بالمملكة الشيخ سعود المعجب لـ #الإخبارية: غرفة القيادة تعمل على ضمان أمن الحج بالتعاون مع جميع الأجهزة وندعو الحجاج للتعاون مع رجال الأمن للخروج بحج مطمئن#بسلام_آمنين pic.twitter.com/VEBu0CBvLz
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2023