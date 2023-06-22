النيابة العامة: مقرات سكن الحجاج تخضع لأعلى معايير السلامة والأمان بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرحة إلى المشاعر المقدسة استعدادات لإنهاء صناعة كسوة الكعبة المشرفة للعام المقبل أبرز أرقام بيدرو ريبوشو قبل الانتقال للخليج وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول إحباط تهريب 200 كجم قات في جازان الأحوال المدنية مستمرة بخدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الأضحى وظائف إدارية وفنية شاغرة بمجموعة العليان اعتماد حركة النقل الداخلي لـ 926 معلمًا ومعلمة بالشمالية النصر متمسك بحسم صفقة بروزوفيتش
أكدت النيابة العامة، أن مقرات سكن ضيوف الرحمن تخضع لأعلى معايير السلامة والأمان، وتحاط بحماية جزائية حازمة، تجاه أي مخاطر أو ممارسات ضارة قد تنشأ في هذا الجانب.
ونشرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح الأفعال المحظورة في توفير السكن لضيوف الرحمن وفقًا لقانون الحماية الجزائية ونظام الدفاع المدني.
1ـ التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت.
2ـ التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة.
3ـ التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشآت وفقاً لما نصّت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك، أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
4- استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دولياً أو في المملكة العربية السعودية.
5ـ إعادة تشغيل المنشأة أو الجزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالت دون إزالة هذه المخالفات.
وشددت النيابة العامة على عقوبة من يخالف ذلك بالسجن لمدة تصل ستة أشهر، وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثين ألف ريال.