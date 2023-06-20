النيابة العامة: يُحظر توظيف قدسية الحج في جمع التبرعات

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أكدت النيابة العامة، حظر توظيف روحانية وقدسية شعيرة الحج في جمع التبرعات النقدية أو العينية لأي جهة كانت وبأي وسيلة.
وأضافت النيابة، في تغريدة عبر موقع تويتر، أنه حال انطواء هذه الممارسات على استخدام أي من طرق الاحتيال للاستيلاء على مال الغير دون وجه حق عُدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وتابعت النيابة العامة، أنه يحظر الإعلان عن جمع تلك التبرعات أو الدعوة إليها دون تصريح من الجهة المختصة وحال الإخلال بهذا الجانب تقرر المساءلة الجزائية.
وفي وقت سابق، شددت النيابة العامة على عدم تساهلها في ملاحقة مرتكبي جرائم المخدرات، مشددة على أن المخدرات آفة خطيرة تهدد الأمن والمجتمع والصحة.