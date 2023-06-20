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الدعوة لها دون تصريح تقرر المساءلة الجزائية

النيابة العامة: يُحظر توظيف قدسية الحج في جمع التبرعات

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ مساءً
النيابة العامة: يُحظر توظيف قدسية الحج في جمع التبرعات
المواطن - فريق التحرير

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أكدت النيابة العامة، حظر توظيف روحانية وقدسية شعيرة الحج في جمع التبرعات النقدية أو العينية لأي جهة كانت وبأي وسيلة.

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جمع التبرعات

وأضافت النيابة، في تغريدة عبر موقع تويتر، أنه حال انطواء هذه الممارسات على استخدام أي من طرق الاحتيال للاستيلاء على مال الغير دون وجه حق عُدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وتابعت النيابة العامة، أنه يحظر الإعلان عن جمع تلك التبرعات أو الدعوة إليها دون تصريح من الجهة المختصة وحال الإخلال بهذا الجانب تقرر المساءلة الجزائية.

لا تساهل

وفي وقت سابق، شددت النيابة العامة على عدم تساهلها في ملاحقة مرتكبي جرائم المخدرات، مشددة على أن المخدرات آفة خطيرة تهدد الأمن والمجتمع والصحة.

وقالت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها: إنها لن تتساهل في ملاحقة مرتكبي جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية بكافة أوصافها الإجرامية أينما ارتكبت، طالما امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليم المملكة.

استهداف مروجي المخدرات

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، توعد في وقت سابق، مروجي ومهربي المخدرات باستهدافهم وإلقاء القبض عليهم، وذلك وسط الحملات الأمنية المكثفة التي تقوم بها الوزارة لمكافحة المخدرات.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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